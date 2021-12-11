«Нам повезло»: Тухель подвёл итоги матча с «Лидсом»

Два назначенных пенальти в ворота «Лидса» помогли «Челси» добыть победу и не отпустить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в отрыв в английской Премьер-лиге. Главный тренер лондонцев Томас Тухель признал, что его подопечным в какой-то степени улыбнулась удача.

«Нам повезло, но мы нуждались в этом везении. В последних двух матчах мы пропускали в заключительные минуты, теперь нам воздалось. Конечно, есть вещи, которые мне не понравились и над которыми нужно работать, но на данный момент я просто доволен результатом», - сказал Тухель в эфире BBC.

При этом, наставник обеспокоен тем, что в трех последних поединках «синие» пропускали минимум два мяча, в том числе от питерского «Зенита» в Лиге чемпионов.