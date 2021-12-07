Недавно стало известно, что «Барселона» всерьез рассматривает вариант с приглашением в Каталонию футболистов «Челси». В частности, речь шла о полузащитнике Хакими Зиеше и нападающем Тимо Вернера.

Сообщалось, что лондонцы не спешат соглашаться на арендные предложения с целью дождаться жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас же источник Diario пишет о нежелании главного тренера Томаса Тухеля расставаться с вышеуказанными игроками.

Немецкий специалист посчитал, что во второй части сезона ему понадобится длинная скамейка для запасных на фоне плотного графика «синих».

К слову, сами Зиеш с Вернером были не против подобного расклада событий, чтобы получать больше игровой практики.