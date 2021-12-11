«Ливерпуль» испортил возвращение Джеррарда на «Энфилд», «Челси» чудом вырвал победу над «Лидсом»

Английские гранды завершили свои матчи в 16-м туре Премьер-лиги. «Ливерпуль» доминировал в матче с новой командой Стивена Джеррарда, но смог забить только с пенальти. К тому же в концовке Алиссон едва не привез гол - 1:0.

«Челси» играл более драматично против «Лидса». До последних минут первого тайма не было остроты у команды Марсело Бьелсы, но затем все встало на свои места. Правда, «синие» вырвали победу за счет пенальти на 90-й минуте - 3:2.

И только «Арсенал» спокойно разгромил «Саутгемптон» - 3:0.