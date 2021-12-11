«Ливерпуль» испортил возвращение Джеррарда на «Энфилд», «Челси» чудом вырвал победу над «Лидсом»

Английские гранды завершили свои матчи в 16-м туре Премьер-лиги. «Ливерпуль» доминировал в матче с новой командой Стивена Джеррарда, но смог забить только с пенальти. К тому же в концовке Алиссон едва не привез гол - 1:0.
«Челси» играл более драматично против «Лидса». До последних минут первого тайма не было остроты у команды Марсело Бьелсы, но затем все встало на свои места. Правда, «синие» вырвали победу за счет пенальти на 90-й минуте - 3:2.
И только «Арсенал» спокойно разгромил «Саутгемптон» - 3:0.
Протокол игры
|28' Рафинья Диас (0:1)
|(1:1) Маунт Мэйсон 42'
|(2:1) Жоржиньо II 58'
|83' Джелхардт Джо (2:2)
|(3:2) Жоржиньо II 90'
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар 74' ( Хадсон-Одои Каллум ( 74') • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • 34'Лофтус-Чик Рубен • Жоржиньо II • Алонсо Маркос 87' ( Лукаку Ромелу ( 87') • Маунт Мэйсон • 59'Вернер Тимо 74' ( Кристенсен Андреас ( 74') • Хаверц Кай
Запасные: Пулишич Кристиан • Сарр Маланг • Баркли Росс • Зиеш Хаким • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
Меслье Иллан • 90'Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • Льоренте Диего • Фирпо Жуниор • 43'Шеклтон Джейми 53' 59' ( Клих Матеуш ( 59' ) • 69'Форшоу Адам • Харрисон Джек • Рафинья Диас 82' ( Джелхардт Джо ( 82') • Робертс Тайлер • Джеймс Дэниэл 88' ( Крессвел Чарли ( 88')
Запасные: Клаессон Кристоффер • Саммервилл Крисенсио • Дженкинс Джек • Драме Коди • Маккаррон Лиэм • Маккинстри Стюарт
11 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры
|Ливерпуль
|1:0
|Астон Вилла
|(1:0) Салах Мохамед 67'
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • 13'Робертсон Эндрю • Хендерсон Джордан • Фабиньо Энрике • Алькантара Тьяго 83' ( Милнер Джеймс ( 83') • Салах Мохамед • Окслейд-Чемберлен Алекс 58' ( Жота Диогу ( 58') • Мане Садио 88' ( Минамино Такуми ( 88')
Запасные: Гомес Джо • Кейта Наби • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Конате Ибраима
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Макгинн Джон • Накамба Марвелус 19' 57' ( Сансон Морган ( 57') • Соарес Дуглас • Рамси Джакоб 74' ( Ингс Дэнни ( 74') • Уоткинс Олли • 24'Янг Эшли 69' ( Буэндия Эмилиано ( 69')
Запасные: Стир Джед • Эль-Гази Анвар • Чуквуэмека Карни • Туанзебе Аксел • Трезеге • Хаус Кортни
11 декабря. Стадион "Энфилд".
Протокол игры
|Арсенал
|3:0
|Саутгемптон
|(1:0) Ляказетт Александр 21'
|(2:0) Эдегор Мартин 27'
|(3:0) Габриэль дос Сантос 62'
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос 3' 70' ( Холдинг Роб ( 70') • Тирни Киран • Парти Томас • Джака Гранит 81' ( Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 81') • Сака Букайо • 17'Эдегор Мартин • Мартинелли Габриэл • Ляказетт Александр 83' ( Пепе Николя ( 83')
Запасные: Нкетиа Эдди • Тавареш Нуну • Оконкво Артур • Смит-Роу Эмил • Седрик Соареш • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Кабальеро Вилли • Ливраменто Валентино • Стивенс Джек • Беднарек Ян • Уокер-Питерс Кайл • Редмонд Натан • Диалло Ибраима • Уорд-Праус Джеймс • Телла Нейтан • Броя Армандо 70' ( Лянко Войнович ( 70') • Армстронг Адам 43' ( Эльюнусси Мохамед ( 43')
Запасные: Валери Ян • Перро Ромен • Льюис Харри • Смолбон Вильям • Лонг Шейн • Уолкотт Тео • Дженепо Мусса
11 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).