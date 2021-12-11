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«Ливерпуль» испортил возвращение Джеррарда на «Энфилд», «Челси» чудом вырвал победу над «Лидсом»

11 Декабря 2021 • 19:57 Комментировать (1)
Челси
3:2
Лидс
окончен

Английские гранды завершили свои матчи в 16-м туре Премьер-лиги. «Ливерпуль» доминировал в матче с новой командой Стивена Джеррарда, но смог забить только с пенальти. К тому же в концовке Алиссон едва не привез гол - 1:0.

«Челси» играл более драматично против «Лидса». До последних минут первого тайма не было остроты у команды Марсело Бьелсы, но затем все встало на свои места. Правда, «синие» вырвали победу за счет пенальти на 90-й минуте - 3:2.

И только «Арсенал» спокойно разгромил «Саутгемптон» - 3:0.

Протокол игры  
Челси 3:2 Лидс
    28' Рафинья Диас (0:1)
(1:1) Маунт Мэйсон 42'    
(2:1) Жоржиньо II 58'    
    83' Джелхардт Джо (2:2)
(3:2) Жоржиньо II 90'    
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар   74' (Хадсон-Одои Каллум (   74') Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II   34' Лофтус-Чик Рубен Жоржиньо II Алонсо Маркос   87' (Лукаку Ромелу (   87') Маунт Мэйсон   59' Вернер Тимо   74' (Кристенсен Андреас (   74') Хаверц Кай
Запасные: Пулишич Кристиан Сарр Маланг Баркли Росс Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Меслье Иллан   90' Даллас Стюарт Эйлинг Люк Льоренте Диего Фирпо Жуниор   43' Шеклтон Джейми   53'   59' (Клих Матеуш (   59'   69') Форшоу Адам Харрисон Джек Рафинья Диас   82' (Джелхардт Джо (   82') Робертс Тайлер Джеймс Дэниэл   88' (Крессвел Чарли (   88')
Запасные: Клаессон Кристоффер Саммервилл Крисенсио Дженкинс Джек Драме Коди Маккаррон Лиэм Маккинстри Стюарт
11 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры  
Ливерпуль 1:0 Астон Вилла
(1:0) Салах Мохамед 67'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Ван Дейк Виргил   13' Робертсон Эндрю Хендерсон Джордан Фабиньо Энрике Алькантара Тьяго   83' (Милнер Джеймс (   83') Салах Мохамед Окслейд-Чемберлен Алекс   58' (Жота Диогу (   58') Мане Садио   88' (Минамино Такуми (   88')
Запасные: Гомес Джо Кейта Наби Келлехер Каомхин Уильямс Неко Цимикас Костас Конате Ибраима
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Макгинн Джон Накамба Марвелус   19'   57' (Сансон Морган (   57') Соарес Дуглас Рамси Джакоб   74' (Ингс Дэнни (   74') Уоткинс Олли   24' Янг Эшли   69' (Буэндия Эмилиано (   69')
Запасные: Стир Джед Эль-Гази Анвар Чуквуэмека Карни Туанзебе Аксел Трезеге Хаус Кортни
11 декабря. Стадион "Энфилд".
Протокол игры  
Арсенал 3:0 Саутгемптон
(1:0) Ляказетт Александр 21'    
(2:0) Эдегор Мартин 27'    
(3:0) Габриэль дос Сантос 62'    
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос   3'   70' (Холдинг Роб (   70') Тирни Киран Парти Томас Джака Гранит   81' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (   81') Сака Букайо   17' Эдегор Мартин Мартинелли Габриэл Ляказетт Александр   83' (Пепе Николя (   83')
Запасные: Нкетиа Эдди Тавареш Нуну Оконкво Артур Смит-Роу Эмил Седрик Соареш Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Кабальеро Вилли Ливраменто Валентино Стивенс Джек Беднарек Ян Уокер-Питерс Кайл Редмонд Натан Диалло Ибраима Уорд-Праус Джеймс Телла Нейтан Броя Армандо   70' (Лянко Войнович (   70') Армстронг Адам   43' (Эльюнусси Мохамед (   43')
Запасные: Валери Ян Перро Ромен Льюис Харри Смолбон Вильям Лонг Шейн Уолкотт Тео Дженепо Мусса
11 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Арсенал Лондон Стивен Джеррард
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
11 Декабря 2021 в 20:02
Лидс очень неудобный соперник, пенсы едва не упустили победа из-за своих же индивидуальных ошибок (к примеру во втором голе Рюдигер потерял свою позицию и ушел в след за форвардом противника до центра поля), но три очка есть идем дальше... Ливерпуль взял свои штатные три очка, погоня продолжается...
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окончен Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
окончен Челси 3:2 Лидс
окончен Ливерпуль 1:0 Астон Вилла
окончен Арсенал 3:0 Саутгемптон
Идет 33 минута Норвич 0:0 Манчестер Юнайтед
12.12  17:00 Бёрнли ... Вест Хэм
12.12  17:00 Лестер ... Ньюкасл
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