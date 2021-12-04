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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель рассказал, почему Лукаку не играет все 90 минут

04 Декабря 2021 • 19:07 Комментировать
Челси
...
Лидс
11.12 18:00

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему нападающий Ромелу Лукаку, за которого клуб летом заплатил около 100 миллионов евро, не получает постоянной игровой практики. Отметим, что бельгиец только недавно восстановился от травмы, но с того момента прошло уже больше недели.

«Я рад желанию Ромелу постоянно играть. Он нетерпелив, пытается форсировать события. Есть разница между тем, чтобы быть готовым к тренировкам, и между тем, чтобы быть готовым выйти на поле в официальном матче и не провалиться», - приводит слова немецкого специалиста Squawka.

Стоит добавить, что форвард вышел на замену в поединке против «Вест Хэма» во втором тайме, но не сумел спасти «синих» от поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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05.12  17:00 Тоттенхэм ... Норвич 1.4 5.2 7.8
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