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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович - о вылете из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»

09 Декабря 2021 • 16:22 Комментировать
Удинезе
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Милан
4.20 3.65 1.85
11.12 22:45

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович попытался найти положительные моменты в вылете команды из Лиги чемпионов.

- Мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов, нам очень жаль, но мы продолжаем биться за Скудетто и сделаем все для этого. «Милан» никогда не сдается, - заявил Ибрагимович Radio Deejay. - В неудаче также есть успех, мы выросли и стали более опытными.

В последний раз «Милан» брал Скудетто 11 лет назад. Первое за семь сезонов выступление в Лиге чемпионов оказалось для итальянцев неудачным, поражение от «Атлетико» (1:2) не позволило уйти с последнего места в квартете. В Серии А команда лидирует, имея минимальный отрыв от «Интера» с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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