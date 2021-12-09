Ибрагимович - о вылете из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович попытался найти положительные моменты в вылете команды из Лиги чемпионов.

- Мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов, нам очень жаль, но мы продолжаем биться за Скудетто и сделаем все для этого. «Милан» никогда не сдается, - заявил Ибрагимович Radio Deejay. - В неудаче также есть успех, мы выросли и стали более опытными.

В последний раз «Милан» брал Скудетто 11 лет назад. Первое за семь сезонов выступление в Лиге чемпионов оказалось для итальянцев неудачным, поражение от «Атлетико» (1:2) не позволило уйти с последнего места в квартете. В Серии А команда лидирует, имея минимальный отрыв от «Интера» с «Наполи».