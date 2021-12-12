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Чемпионат Италии. Серия А

​Тонали: «Милан» не может использовать травмы как алиби»

12 Декабря 2021 • 10:23 Комментировать
Удинезе
1:1
Милан
окончен

В субботу вечером «Милан» допустил осечку в Удине, сыграв вничью с «Удинезе» со счётом 1:1. По итогам тура «россонери» могут потерять лидерство в Серии А. После потери двух очков комментарий дал хавбек «Милана» Сандро Тонали.

«Это больно, мы разочарованы. Мы много раз теряли мяч в центре поля и позволяли сопернику легко выходить в контратаки.  

Во втором тайме мы отреагировали, но мы – «Милан», и нам нужно было реагировать быстрее. Мы не можем использовать травмы как алиби. У каждой команды есть эти проблемы. Может, у нас они самые большие, но у нас качественный состав, и мы не должны искать оправданий», - сказал Тонали Sky Sport Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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УДИНЕЗЕ МИЛАН
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