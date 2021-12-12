​Пиоли рассказал о проблемах «Милана»

«Милан» в воскресенье рискует потерять лидерство в Серии А после субботней ничьей в гостях у «Удинезе» (1:1). Комментарий после игры дал рулевой «россонери» Стефано Пиоли.

«Мы изо всех сил старались играть в своём стиле, но нам не хватало смекалки, чтобы принимать решения, которые могли бы разобрать хорошо организованную оборону. А когда ты пропускаешь, тебе ещё сложнее играть против команды, которая хорошо контратакует. Мы не создавали много моментов, хотя часто оказывались в заключительной трети поля.

Мы пропускаем действительно глупые голы, потому что теряем мяч, принимаем центральные решения», - сказал Пиоли Sky Sport Italia.