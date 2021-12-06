Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду, но не считает их лучшими

Неделю назад форвард «ПСЖ» Лионель Месси завоевал седьмой «Золотой мяч». Форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что аргентинец лучше своего вечного соперника Криштиану Роналду.

- Они очень сильны, это сложный выбор. Если бы я должен был кого-то выбрать, назвал бы Месси, потому что играл вместе с ним. Все, что он делает, не натренированно, он все исполняет естественно, - заявил швед Corriere TV.

- [Лучшим игроком] я бы назвал Роналдо «Иль Феномено». Я не видел, как играл Диего Марадона, только по телевизору. А вот Роналдо я смотрел вживую и пытался ему подражать, - добавил Ибрагимович.

С Месси Златан пересекался в «Барселоне», где провел один сезон.