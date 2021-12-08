​«Удинезе» сообщил, кто будет готовить команду к игре с «Миланом»

Руководители «Удинезе» недовольны нахождением команды на четырнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Накануне фриульцы объявили об отставке Луки Готти с должности главного тренера.

На временной основе «Удинезе» будет руководить Габриэле Чиоффи. Именно он будет готовить команду к субботнему матчу итальянской Серии А против «Милана», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Матч между «Удинезе» и «Миланом» стартует 11 декабря в 22:45 по московскому времени.

«Удинезе» не побеждал в четырёх последних матчах итальянского чемпионата, набрав в них всего лишь два очка.