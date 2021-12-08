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Чемпионат Италии. Серия А

​«Удинезе» сообщил, кто будет готовить команду к игре с «Миланом»

08 Декабря 2021 • 15:15 Комментировать
Удинезе
...
Милан
4.20 3.60 1.85
11.12 22:45

Руководители «Удинезе» недовольны нахождением команды на четырнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Накануне фриульцы объявили об отставке Луки Готти с должности главного тренера. 

На временной основе «Удинезе» будет руководить Габриэле Чиоффи. Именно он будет готовить команду к субботнему матчу итальянской Серии А против «Милана», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Матч между «Удинезе» и «Миланом» стартует 11 декабря в 22:45 по московскому времени.

«Удинезе» не побеждал в четырёх последних матчах итальянского чемпионата, набрав в них всего лишь два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Габриэле Чиоффи
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