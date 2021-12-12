​Ибрагимович забил 300 голов в топ-5 лигах - больше с 2000 года только у Месси и Роналду

Златан Ибрагимович спас «Милан» от поражения в Удине, забив гол в концовке. Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, этот гол стал для шведского форварда 300-м в топовой пятёрке европейских лиг.

Если брать период с 2000 года, то Златан Ибрагимович стал только третьим футболистом, которому покорилась отметка в 300 голов в топовых лигах Европы. Ранее это удавалось Лионелю Месси (475 голов на текущий момент) и Криштиану Роналду (483).

«Милан» потерял очки, и теперь команду Стефано Пиоли может догнать «Наполи» и обойти «Интер». Эти команды свои матчи тура проведут в воскресенье.