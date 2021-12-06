Ибрагимович: Чалханоглу извлёк пользу из трагедии Эриксена

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что экс-партнёр Хакан Чалханоглу попал в «Интер» из-за жуткой ситуации с Кристианом Эриксеном на чемпионате Европы.

- Нужно поблагодарить его за принесенную команде пользу и пожелать всего самого лучшего. Это звучит плохо, но Чалха использовал трагическую ситуацию в свою пользу, - написал Ибрагимович в новой книге «Адреналина».

- У них не было предложений ни от «Интера», ни от кого-либо еще. Он хороший парень и вырос во многом благодаря мне. До моего появления в команде его статистика была не так хороша, - написал Ибрагимович.

Напомним, что летом Чалханоглу сменил «Милан» на «Интер».