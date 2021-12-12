Гол Ибрагимовича на 90-й минуте позволил «Милану» уйти от поражения в матче с «Удинезе»

После двух побед подряд в Серии А казалось, что «Милан» преодолел кризис, но «россонери» снова не могут решительно оторваться от конкурентов. В субботу команда гостила у «Удинезе» и часто контролировала мяч, но это вылилось только в один удар по воротам в основное время. Уже в дебюте хозяева в контратаке отправили мяч в сетку, голкипер справился с первой угрозой, но добивание Бету Гомеша стало результативным. Из более-менее опасного у гостей было два удара мимо от Златана Ибрагимовича и такой же выстрел Бету. Только в компенсированное время в неразберихе у ворот противника швед здорово пробил и принес команде ничью (1:1).

«Милан» на два очка опережает «Интер».