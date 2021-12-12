Гол Ибрагимовича на 90-й минуте позволил «Милану» уйти от поражения в матче с «Удинезе»

После двух побед подряд в Серии А казалось, что «Милан» преодолел кризис, но «россонери» снова не могут решительно оторваться от конкурентов. В субботу команда гостила у «Удинезе» и часто контролировала мяч, но это вылилось только в один удар по воротам в основное время. Уже в дебюте хозяева в контратаке отправили мяч в сетку, голкипер справился с первой угрозой, но добивание Бету Гомеша стало результативным. Из более-менее опасного у гостей было два удара мимо от Златана Ибрагимовича и такой же выстрел Бету. Только в компенсированное время в неразберихе у ворот противника швед здорово пробил и принес команде ничью (1:1).
«Милан» на два очка опережает «Интер».
Протокол игры
|(1:0) Гомеш Бету 17'
|90' Ибрагимович Златан (1:1)
Сильвестри Марко • Бекао Родриго • Нюйтинк Брэм • Перес Неуэн • 25'Молина Науэль • Арслан Толгай-Али 70' ( Саксесс Исаак ( 70') • Уолас Соуза • Макенго Жан-Виктор • Удоги Дестини 61' ( Зеегелаар Марвин ( 61' ) • 88'Гомеш Бету • Делофеу Херард 55' 70' ( Яяло Мато ( 70')
Меньян Майк • Флоренци Алессандро • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Бакайоко Тьемуэ 46' ( Кесси Франк ( 46') • Беннасер Исмаэль 46' ( Тонали Сандро ( 46') • Салемакерс Алексис 69' ( Кастильехо Самуэль ( 69') • Диас Браим 81' ( Мальдини Даниэль ( 81') • Крунич Раде 46' ( Мессьяс Жуниор ( 46') • Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан • Миранте Антонио
11 декабря. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).