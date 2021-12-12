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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Ибрагимовича на 90-й минуте позволил «Милану» уйти от поражения в матче с «Удинезе»

12 Декабря 2021 • 00:42 Комментировать
Удинезе
1:1
Милан
окончен

После двух побед подряд в Серии А казалось, что «Милан» преодолел кризис, но «россонери» снова не могут решительно оторваться от конкурентов. В субботу команда гостила у «Удинезе» и часто контролировала мяч, но это вылилось только в один удар по воротам в основное время. Уже в дебюте хозяева в контратаке отправили мяч в сетку, голкипер справился с первой угрозой, но добивание Бету Гомеша стало результативным. Из более-менее опасного у гостей было два удара мимо от Златана Ибрагимовича и такой же выстрел Бету. Только в компенсированное время в неразберихе у ворот противника швед здорово пробил и принес команде ничью (1:1).

«Милан» на два очка опережает «Интер».

Протокол игры  
Удинезе 1:1 Милан
(1:0) Гомеш Бету 17'    
    90' Ибрагимович Златан (1:1)
Сильвестри Марко Бекао Родриго Нюйтинк Брэм Перес Неуэн   25' Молина Науэль Арслан Толгай-Али   70' (Саксесс Исаак (   70') Уолас Соуза Макенго Жан-Виктор Удоги Дестини   61' (Зеегелаар Марвин (   61'   88') Гомеш Бету Делофеу Херард   55'   70' (Яяло Мато (   70')
Запасные: Де Майо Себастьян Самарджич Лазар Карнелос Маттео Паделли Даниэле Форестьери Фернандо Пуссетто Игнасио Соппи Брэндон Несторовски Илья
Меньян Майк Флоренци Алессандро Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес Бакайоко Тьемуэ   46' (Кесси Франк (   46') Беннасер Исмаэль   46' (Тонали Сандро (   46') Салемакерс Алексис   69' (Кастильехо Самуэль (   69') Диас Браим   81' (Мальдини Даниэль (   81') Крунич Раде   46' (Мессьяс Жуниор (   46') Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Калюлю Пьер Татарушану Чиприан Миранте Антонио
11 декабря. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Милан Удинезе
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УДИНЕЗЕ МИЛАН
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окончен Венеция 1:1 Ювентус
окончен Удинезе 1:1 Милан
12.12  14:30 Торино ... Болонья
12.12  17:00 Верона ... Аталанта
12.12  20:00 Сассуоло ... Лацио
12.12  20:00 Наполи ... Эмполи
12.12  22:45 Интер Милан ... Кальяри
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