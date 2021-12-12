​Игрок «Милана» вышел на поле с ошибкой в фамилии на футболке

«Милан» достаточно быстро пропустил в гостях у «Удинезе» и теперь пытался восстановиться статус-кво. Желая перевернуть игру, рулевой «россонери» Стефано Пиоли в перерыве сделал сразу три перестановки в составе. В числе игроков, которые вышли на замену, оказался форвард Жуниор Мессьяс.

В сети распространился кадр, на котором видно, что на футболке Массьяса его фамилия написана с ошибкой. Вместо Messias на футболке написано Meessias.

Следить за ходом матча чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом» можно на портале LiveResult, где проходит подробная трансляция в текстовом формате.