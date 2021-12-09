Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «То, что я не выиграл «Золотой мяч», не изменит мою карьеру»

09 Декабря 2021 • 20:48 Комментировать
Удинезе
...
Милан
4.20 3.65 1.85
11.12 22:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал тот факт, что за всю свою богатую карьеру ему так и не удалось получить «Золотой мяч». Швед заявил, что его это совсем не беспокоит.

«Почему не выиграл ни разу? Я не знаю. Скажу так, все зависит от восприятия. Посмотрите, Месси взял седьмой «Золотой мяч», а все говорят, что триумфатором должен был стать Левандовски. У меня даже трофея Лиги чемпионов нет. Изменит ли это мою карьеру или повлияет на меня? Ни в коим случае. Я доволен пройденным путем, мне посчастливилось сыграть бок о бок со многими великими футболистами и что-то в конечном итоге выиграть», - приводит слова Ибрагимовича Radio Deejay.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12  22:45 Дженоа ... Сампдория
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
20:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «То, что я не выиграл «Золотой мяч», не изменит мою карьеру»
18:51 · Италия. Серия А
Шевченко: «Нужно проявить храбрость в дерби»
16:49 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Я не чувствую давления, и это моя сила»
16:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович - о вылете из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
16:13 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» и «Баварии» Бенатиа завершил карьеру 4
08 Декабря
21:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» обсуждают возможный обмен футболистами 1 слухи
18:53 · Италия. Серия А
Спаллетти: Осимхен вернётся на поле раньше
16:45 · Германия. Бундеслига
​Румменигге объяснил, почему старался не покупать для «Баварии» игроков из «Интера»
15:15 · Италия. Серия А
​«Удинезе» сообщил, кто будет готовить команду к игре с «Миланом»
11:54 · Италия. Серия А
«Удинезе» объявил об отставке главного тренера официально
11:51 · Италия. Серия А
​«Аталанта» отправляет Госенса на лечение в Германию
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» слухи
00:13 · Италия. Серия А
Директор «Интера»: «Наша цель – финал Лиги чемпионов» 1
07 Декабря
22:21 · Англия. Премьер-лига
Дибала может оказаться в АПЛ 4 слухи
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже подготовил контракт для Кристенсена, но на игрока вышли «Барселона» и «Милан»
Все новости
Рекомендуем