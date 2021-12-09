Ибрагимович: «То, что я не выиграл «Золотой мяч», не изменит мою карьеру»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал тот факт, что за всю свою богатую карьеру ему так и не удалось получить «Золотой мяч». Швед заявил, что его это совсем не беспокоит.

«Почему не выиграл ни разу? Я не знаю. Скажу так, все зависит от восприятия. Посмотрите, Месси взял седьмой «Золотой мяч», а все говорят, что триумфатором должен был стать Левандовски. У меня даже трофея Лиги чемпионов нет. Изменит ли это мою карьеру или повлияет на меня? Ни в коим случае. Я доволен пройденным путем, мне посчастливилось сыграть бок о бок со многими великими футболистами и что-то в конечном итоге выиграть», - приводит слова Ибрагимовича Radio Deejay.