В итальянской Серии А состоялась тренерская отставка. Руководство «Удинезе» приняло решение избавиться от главного тренера команды Луки Готти.

54-летнему наставнику указали на дверь из-за неудовлетворительных показателей коллектива в последних матчах. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Удине.

Лука Готти занимал пост главного тренера команды с 2019 года. По итогам 16 туров чемпионата Италии «Удинезе» набрал 16 баллов и располагается на 14-й строчке в таблице.

Следующий матч команда проведет против «Милана». Поединок состоится в Удине в субботу, 11 декабря.