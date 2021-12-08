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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» объявил об отставке главного тренера официально

08 Декабря 2021 • 11:54 Комментировать
Удинезе
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Милан
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11.12 22:45
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В итальянской Серии А состоялась тренерская отставка. Руководство «Удинезе» приняло решение избавиться от главного тренера команды Луки Готти.

54-летнему наставнику указали на дверь из-за неудовлетворительных показателей коллектива в последних матчах. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Удине.

Лука Готти занимал пост главного тренера команды с 2019 года. По итогам 16 туров чемпионата Италии «Удинезе» набрал 16 баллов и располагается на 14-й строчке в таблице.

Следующий матч команда проведет против «Милана». Поединок состоится в Удине в субботу, 11 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Лука Готти
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