Головин - лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ»

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, потерпел поражение от «ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Аналитики статистического портала Whoscored выставили традиционные оценки участникам встречи. Лучшим в составе парижского коллектива был признан нападающий Килиан Мбаппе, получивший оценку 8,9.

Что касается монегасков, то лучшим в их составе стал Головин. Игру россиянина оценили в 7,1 балла.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Франции 25-летний россиянин провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.