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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин - лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ»

13 Декабря 2021 • 10:15 Комментировать
ПСЖ
2:0
Монако
окончен

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, потерпел поражение от «ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Аналитики статистического портала Whoscored выставили традиционные оценки участникам встречи. Лучшим в составе парижского коллектива был признан нападающий Килиан Мбаппе, получивший оценку 8,9.

Что касается монегасков, то лучшим в их составе стал Головин. Игру россиянина оценили в 7,1 балла.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Франции 25-летний россиянин провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин
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