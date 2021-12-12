Как оказалось, нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди стал еще на шаг ближе к переходу в «Ювентус».

Журналист Педру Алмейда у себя в «Твиттере» написал, что клубы уже практически достигли договоренности по условиям сделки. Согласно источнику, речь идет о полугодичной аренде с последующим правом выкупа.

Подобный расклад событий считаются вполне вероятным, а некоторые итальянские издания уже говорят об этом как о свершившемся факте. Напомним, что ранее сообщалось о недовольстве Икарди пребыванием в Париже, поэтому он хотел бы как можно быстрее сменить обстановку.

В текущем сезоне на счету 28-летнего аргентинца три гола в 17 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах.