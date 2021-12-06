Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 230 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе - о карьере: «Хотел бы открыть для себя что-то ещё»

06 Декабря 2021 • 00:12 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1.42 4.90 6.80
12.12 22:45

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказывается продлевать контракт с французским грандом. 22-летний игрок уже прямо говорит о том, что летом намерен уйти.

- Я играю в клубе, который намерен выиграть Лигу чемпионов. К тому же я парижанин, у меня все отлично, как и всегда. Но я хотел бы открыть для себя что-то еще, - заявил Мбаппе в интервью Amazon Prime Video.

Напомним, что Мбаппе играет в «ПСЖ» с 2017 года. Парижане сначала взяли его в аренду на год, а затем заплатили «Монако» 145 млн евро. Наверняка трансфер себя оправдал, но в то же время в столичном клубе не хотят терять такого футболиста бесплаптно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Лорьян 0:1 Нант
окончен Монпелье 1:0 Клермон
окончен Монако 4:0 Метц
окончен Реймс 1:2 Анже
окончен Ницца 0:3 Страсбург
окончен Бордо 2:2 Лион
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
00:44 · Франция. Лига 1
«Бордо» с «Лионом» выдали боевую ничью
00:12 · Франция. Лига 1
Мбаппе - о карьере: «Хотел бы открыть для себя что-то ещё»
05 Декабря
23:42 · Франция. Лига 1
Руководство «Сент-Этьена» не простило Пюэлю 0:5 от «Ренна»
20:53 · Франция. Лига 1
«Ницца» потерпела разгром в домашней игре со «Страсбургом»
19:12 · Франция. Лига 1
Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Метц» - результаты матчей
17:03 · Франция. Лига 1
«Ренн» забил 5 мячей в ворота «Сент-Этьена»
16:33 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Метц» - 4:0 (закончен)
16:23 · Франция. Лига 1
Головин не попал в основу «Монако» на воскресный матч
14:28 · Франция. Лига 1
​«Он рассказал мне»: Суарес объяснил, почему Месси плохо играет за «ПСЖ» 3
12:30 · Франция. Лига 1
​Месси продолжает получать плохие оценки во Франции 2
11:18 · Германия. Бундеслига
«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси 9
09:26 · Франция. Лига 1
Почеттино высказался об осечке «ПСЖ»
00:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» мог громить «Ланс», но в концовке едва ушёл от поражения 6
04 Декабря
22:55 · Франция. Лига 1
«Лилль» дожал «Труа» в концовке
22:33 · Франция. Лига 1
​«Ланс» - «ПСЖ» - 1:1 (завершён)
Все новости
Рекомендуем