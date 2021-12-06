Мбаппе - о карьере: «Хотел бы открыть для себя что-то ещё»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказывается продлевать контракт с французским грандом. 22-летний игрок уже прямо говорит о том, что летом намерен уйти.

- Я играю в клубе, который намерен выиграть Лигу чемпионов. К тому же я парижанин, у меня все отлично, как и всегда. Но я хотел бы открыть для себя что-то еще, - заявил Мбаппе в интервью Amazon Prime Video.

Напомним, что Мбаппе играет в «ПСЖ» с 2017 года. Парижане сначала взяли его в аренду на год, а затем заплатили «Монако» 145 млн евро. Наверняка трансфер себя оправдал, но в то же время в столичном клубе не хотят терять такого футболиста бесплаптно.