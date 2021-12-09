Рамос снова отсутствовал на тренировке «ПСЖ»

По всей видимости, защитник Серхио Рамос снова не сможет помочь «ПСЖ» в предстоящем матче французского первенства – футболист отсутствовал на тренировке в четверг.

Отмечается, что испанец пропустил общекомандное занятие по форс-мажорным причинам. Пока неизвестно, связано ли это с мышечных переутомлением, из-за которого Рамос не смог принять участие в поединках против «Ниццы» и «Манчестер Сити».

За четыре месяца пребывания в команде бывший капитан «Реала» лишь однажды сыграл за «ПСЖ» в официальной встрече. К слову, на выходных парижанам предстоит сразиться с «Монако», набравшим в последнее время неплохой ход.