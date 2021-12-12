Анри: «Не люблю, когда меня сравнивают с Мбаппе»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри признался, что ему не нравится, когда лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе с ним сравнивают. Об этом он рассказал в подкасте GQ.

«Смотрите, я не пытаюсь казаться скромным или что-то в этом роде. Просто объясню, что у каждого человека и футболиста есть свой стиль, свое видение игры. Не люблю, когда Килиана сравнивают со мной. Не подумайте, он впечатляет меня своими выступлениями. Он в какой-то степени «бешенный», в хорошем смысле этого слова. Но он – не я, а я – не он. Поэтому не оказывайте на парня лишнее давление. Он очень умный, это заметно не только по действиям на поле, но и по различных интервью», - ответил Анри.