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Анри: «Не люблю, когда меня сравнивают с Мбаппе»

12 Декабря 2021 • 19:44 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1.48 4.75 6.10
Через 2 ч. 13 мин.

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри признался, что ему не нравится, когда лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе с ним сравнивают. Об этом он рассказал в подкасте GQ.

«Смотрите, я не пытаюсь казаться скромным или что-то в этом роде. Просто объясню, что у каждого человека и футболиста есть свой стиль, свое видение игры. Не люблю, когда Килиана сравнивают со мной. Не подумайте, он впечатляет меня своими выступлениями. Он в какой-то степени «бешенный», в хорошем смысле этого слова. Но он – не я, а я – не он. Поэтому не оказывайте на парня лишнее давление. Он очень умный, это заметно не только по действиям на поле, но и по различных интервью», - ответил Анри.

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Евро-Футбол.Ру,
Тьерри Анри Килиан Мбаппе
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