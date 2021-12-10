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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе назвал чемпионат Франции «сложным и силовым»

10 Декабря 2021 • 20:07 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1.47 4.80 6.20
12.12 22:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил уровень чемпионата Франции. Футболист заявил, что внутреннее первенство его страны является недооцененным.

«Это сложная и силовая лига с невероятной интенсивностью. Никто не избегает контактов, лупят по ногам, в таких условиях приходится нелегко. К тому же, сейчас футбол во Франции более привлекателен, чем в прошлые несколько лет», - ответил на вопрос клубной пресс-службы Мбаппе.

Стоит отметить, что в начале текущего сезона Лига 1 даже на некоторое время выпала из топ-5 чемпионатов Европы, пропустив вперед Португалию в таблице коэффициентов УЕФА на фоне не самых удачных выступлений команд на международной арене.

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ПСЖ Килиан Мбаппе
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