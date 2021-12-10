Мбаппе назвал чемпионат Франции «сложным и силовым»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил уровень чемпионата Франции. Футболист заявил, что внутреннее первенство его страны является недооцененным.

«Это сложная и силовая лига с невероятной интенсивностью. Никто не избегает контактов, лупят по ногам, в таких условиях приходится нелегко. К тому же, сейчас футбол во Франции более привлекателен, чем в прошлые несколько лет», - ответил на вопрос клубной пресс-службы Мбаппе.

Стоит отметить, что в начале текущего сезона Лига 1 даже на некоторое время выпала из топ-5 чемпионатов Европы, пропустив вперед Португалию в таблице коэффициентов УЕФА на фоне не самых удачных выступлений команд на международной арене.