Ковач: «Монако» заслуживал лучшего результата в игре с «ПСЖ»

Наставник «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями от встречи с «ПСЖ» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Монегаски потерпели поражение со счетом 0:2.

«Мои подопечные отлично начали игру. Мы провели хороший первый тайм, однако нам не хватило только одного – забитого мяча. Мы имели шансы, чтобы поразить ворота парижан. После перерыва соперники больше владели мячом и с каждой минутой нам становилось тяжелее. Думаю, моя команда заслуживала лучшего результата», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

После поражения «Монако» занимает восьмое место в таблице Лиги 1, а «ПСЖ» с огромным отрывом лидирует.