Головин круче Месси: во Франции оценили игру россиянина и аргентинца в матче «ПСЖ» - «Монако»

В центральном матче 18-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле принимал «Монако». Подопечные Маурисио Почеттино на классе разобрались с соперником, забив два безответных мяча. Оба раза в воротах гостей расписался нападающий Килиан Мбаппе.

Журналисты издания Lequipe выставили оценки участникам прошедшего поединка. Лучшим в составе парижан был признан Мбаппе, ему поставили семь баллов.

Худшими в составе победителей стали голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум (3) и аргентинский форвард Лионель Месси (4).

Добавим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил за свою игру шесть баллов.

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