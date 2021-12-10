«Нужно время»: Паредес прокомментировал период адаптации Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес ответил на вопрос журналистов касательно периода адаптации Лионеля Месси во Франции. Футболист поддержал своего соотечественника, рассказав, что действующий обладатель «Золотого мяча» понемногу возвращается в свою лучшую форму.

«Нужно время, чтобы привыкнуть к тому, как играют партнеры по команде. Например, я и ди Мария близко знакомы с Лео, поэтому понимаем его на футбольном поле. Он полон желания, сейчас он чувствует себя уже значительно лучше. Если Месси выступает на высоком уровне, то и «ПСЖ» становится куда проще добывать результат», - поделился Паредес в разговоре с ESPN.