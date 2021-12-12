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Чемпионат Франции. 1 лига

Ковач назвал имя лучшего полузащитника в Лиге 1

12 Декабря 2021 • 18:58 Комментировать
ПСЖ
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Монако
1.48 4.75 6.10
Через 2 ч. 13 мин.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач расхвалил одного из своих подопечных. Хорватский специалист назвал молодого полузащитника Орельена Чуамени лучшим на своей позиции во французском чемпионате.

«Это футболист, который очень быстро прогрессирует. Он слушает и учится, а также очень скромный, что я считаю положительной чертой характера. Для меня это сильнейший хавбек в Лиге 1 на данный момент, бесспорно», - заявил Ковач в эфирe RMC Sport.

Напомним, что Чуамени еще несколько месяцев назад привлек внимание топ-клубов Европы. Сейчас его активно сватают в АПЛ, а именно в «Челси» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Нико Ковач Орельен Чуамени
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