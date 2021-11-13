Стало известно, почему Икарди хочет уйти из «ПСЖ» - в этом снова замешана Ванда Нара

Сегодня, 13-го ноября, появилась информации о якобы желании нападающего Мауро Икарди покинуть «ПСЖ». Причиной этому называлось отсутствие игровой практики после прихода в клуб ряда новичков, но на самом деле это не единственный фактор, который повлиял на футболиста.

Как уверяет журналист Санти Ауну, аргентинец хочет переехать туда, где к нему будет гораздо меньше внимания. Таким образом, он сможет спокойно сосредоточиться на отношениях со своей супругой Вандой Нарой, трудности в которых недавно чуть было не привели к разводу звездной пары.

Предполагается, что Икарди намерен вернуться в Италию, где он провел подавляющую часть своей карьеры.