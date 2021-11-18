Райола: «Я не жалею, что Доннарумма оказался в «ПСЖ»

В последнее время голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма регулярно жаловался на свое положение в новом коллективе, ссылаясь на недостаток игровой практики из-за конкуренции с Кейлором Навасом.

Агент футболиста Мино Райола не считает это проблемой. Ранее он заявил, что рано или поздно итальянский вратарь станет основным в составе французской команды, а в разговоре с журналистом Фабрицио Романо и вовсе опроверг наличие каких-либо трудностей.

«Я не жалею, что Доннарумма оказался в «ПСЖ». Все под контролем», - прокомментировал Райола. Стоит уточнить, что свой первый шанс в Лиге 1 бывший игрок «Милана» получил лишь тогда, когда Навас травмировался на одном из тренировочных занятий.