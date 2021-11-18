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Чемпионат Франции. 1 лига

Рамос может дебютировать за «ПСЖ» на этих выходных

18 Ноября 2021 • 08:49 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.27 6.00 10.50
20.11 19:00

Испанский центральный защитник Серхио Рамос, похоже, близок к дебюту за французский «ПСЖ», ряды которого он пополнил на правах свободного агента прошлым летом.

Согласно сведениям Lequipe, 35-летний футболист уже вовсю тренируется с командой и может быть включен в заявку на поединок Лиги 1 против «Нанта». Встреча состоится в субботу, 20 ноября.

После перехода Серхио находился в лазарете несколько месяцев. Игрока беспокоила травма, которую он получил еще в расположении своего бывшего клуба – мадридского «Реала».

Контракт Рамоса с парижским грандом рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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