Рамос может дебютировать за «ПСЖ» на этих выходных

Испанский центральный защитник Серхио Рамос, похоже, близок к дебюту за французский «ПСЖ», ряды которого он пополнил на правах свободного агента прошлым летом.

Согласно сведениям Lequipe, 35-летний футболист уже вовсю тренируется с командой и может быть включен в заявку на поединок Лиги 1 против «Нанта». Встреча состоится в субботу, 20 ноября.

После перехода Серхио находился в лазарете несколько месяцев. Игрока беспокоила травма, которую он получил еще в расположении своего бывшего клуба – мадридского «Реала».

Контракт Рамоса с парижским грандом рассчитан до середины 2023 года.