​Почеттино высказался после первого гола Месси в Лиге 1

В субботу вечером «ПСЖ» в меньшинстве обыграл на своём поле «Нант» - 3:1. Третий гол парижан на свой счёт записал Лионель Месси. Для аргентинца этот гол стал первым в чемпионате Франции.

«Я не думаю, что Месси переживал по поводу отсутствия голов в чемпионате», - высказался главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Месси – великий чемпион, лучший футболист в мире. Он знает, как переживать трудные моменты, и у него есть терпение. Хорошо, что ему удалось забить», - слова аргентинского тренера приводит L’Equipe.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт в среду, 24 ноября. Команда Маурисио Почеттино будет играть против «Манчестер Сити» на выезде в Лиге чемпионов.