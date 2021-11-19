Почеттино – о результатах «ПСЖ»: «От нас ждут победы со счётом 5:0 ещё до начала матча»

В преддверии очередного тура французского чемпионата главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поприсутствовал на пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов. В частности, была затронута тема невзрачной игры команды при положительных результатах на внутренней арене.

Примечательно, что аргентинский специалист успел повздорить с одним из представителей СМИ, оставшись недовольным цитате о нехватке стиля у «ПСЖ».

«Это неуважительно. Это то же самое, что сказать Вам об отсутствии стиля в статьях. Мы вынуждены справляться с давлением – если после десяти минут матча мы не выигрываем разгромно, то все начинают говорить о разочаровании. Люди ждут, что «ПСЖ» будет побеждать со счетом 5:0 еще до начала игры. Это неправильно», - цитирует Почеттино L’Equipe.