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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино – о результатах «ПСЖ»: «От нас ждут победы со счётом 5:0 ещё до начала матча»

19 Ноября 2021 • 12:19 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.27 6.00 10.50
20.11 19:00

В преддверии очередного тура французского чемпионата главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поприсутствовал на пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов. В частности, была затронута тема невзрачной игры команды при положительных результатах на внутренней арене.

Примечательно, что аргентинский специалист успел повздорить с одним из представителей СМИ, оставшись недовольным цитате о нехватке стиля у «ПСЖ».

«Это неуважительно. Это то же самое, что сказать Вам об отсутствии стиля в статьях. Мы вынуждены справляться с давлением – если после десяти минут матча мы не выигрываем разгромно, то все начинают говорить о разочаровании. Люди ждут, что «ПСЖ» будет побеждать со счетом 5:0 еще до начала игры. Это неправильно», - цитирует Почеттино L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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