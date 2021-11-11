Президент «ПСЖ» лично следит за восстановлением Серхио Рамоса

Совсем недавно защитник Серхио Рамос наконец-то приступил к тренировочным занятиям в общей группе «ПСЖ», пропустив несколько месяцев из-за травмы. Тем самым, испанец встревожил руководство клуба, которое осталось обеспокоено его состоянием.

Как свидетельствует издание Culture PSG, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи начал лично следить за процессом восстановления испанца. До этого чиновник высказывал свои претензии в адрес медицинского штаба «ПСЖ», выразив недовольство сроками реабилитации футболиста.

Стоит напомнить, что это также стало катализатором слухов о возможном расторжении контракта с Рамосом, которые позже были опровергнуты и клубом, и близким окружением защитника.