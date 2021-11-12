«Бетис» хочет отсудить у «ПСЖ» деньги, которые клуб задолжал за Ло Чельсо

«Бетис» обратился в арбитражный суд по делу трансфера полузащитника Джовани Ло Чельсо. В 2019 году испанский клуб продал игрока в «ПСЖ», включив в соглашение пункт о выплате процента со следующей продажи.

Однако, парижане до сих пор не отдали «Бетису» 20% от той суммы, которую они получили за переход футболиста в «Тоттенхэм», цвета которого Ло Чельсо на данный момент защищает. В «ПСЖ» уверяют, что они ничего не должны испанцам, так как перед продажей лондонцы брали аргентинца в аренду за 16 миллионов евро, часть которых гранд Лиги 1 уже перевел.

«Бетис» же хочет получить деньги еще и за полноценный трансфер, который обошелся «Тоттенхэму» в 32 миллиона евро. Теперь оба клуба будут дожидаться решения суда, информирует издание AS.