Месси: «Я в порядке, но есть проблемы с физической формой»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как он набирает свои оптимальные кондиции после ряда повреждений. Футболист заверил, что процесс восстановления проходит хорошо, но при этом отметил, с какими трудностями ему приходится сталкиваться.

«Я не играл долгое время. В целом, я в порядке, но есть проблемы с физической формой, конечно. Можно сказать, что я топчусь на месте, поэтому не всегда легко войти в игру с высокими скоростями. Надеюсь, все пойдет на поправку и я удачно закончу этот год», - рассказал Лео в интервью Marca.

К слову, Месси отыграл все 90 минут в поединке с Бразилией, в котором его команде удалось удержать нулевую ничью.