​Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог «ПСЖ» обыграть «Нант» в меньшинстве

В субботу вечером «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции принимал «Нант». Команда Маурисио Почеттино быстро открыла счёт усилиями Килиана Мбаппе, после чего счёт очень долго не менялся. На 76-й минуте гости смогли сравнять количество единиц на табло «Парк де Пренс». Хозяева к тому моменту находились в меньшинстве – вратарь Кейлор Навас был удалён за фол последней надежды. Пришлось Почеттино в срочном порядке выпускать на поле Серхио Рико, жертвуя Неймаром.

Казалось, «ПСЖ» потеряет очки, но на 82-й минуте лидеру Лиги 1 помог автогол, а затем Лионель Месси забил свой первый гол в чемпионате Франции после летнего перехода. Итоговый счёт – 3:1.