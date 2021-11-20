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Чемпионат Франции. 1 лига

​Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог «ПСЖ» обыграть «Нант» в меньшинстве

20 Ноября 2021 • 20:55 Комментировать (3)
ПСЖ
3:1
Нант
окончен

В субботу вечером «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции принимал «Нант». Команда Маурисио Почеттино быстро открыла счёт усилиями Килиана Мбаппе, после чего счёт очень долго не менялся. На 76-й минуте гости смогли сравнять количество единиц на табло «Парк де Пренс». Хозяева к тому моменту находились в меньшинстве – вратарь Кейлор Навас был удалён за фол последней надежды. Пришлось Почеттино в срочном порядке выпускать на поле Серхио Рико, жертвуя Неймаром.

Казалось, «ПСЖ» потеряет очки, но на 82-й минуте лидеру Лиги 1 помог автогол, а затем Лионель Месси забил свой первый гол в чемпионате Франции после летнего перехода. Итоговый счёт – 3:1.  

Протокол игры  
ПСЖ 3:1 Нант
(1:0) Мбаппе Килиан 2'    
    76' Коло-Муани Рандаль (1:1)
(2:1) Аппиа Деннис 82'    
(3:1) Месси Лионель 87'    
Навас Кейлор   65' Хакими Ашраф Керер Тило Диалло Абду Бернат Хуан Гуэйе Идрисса Паредес Леандро   89' (Данилу Перейра (   89') Верратти Марко   71'   75' (Вейналдум Джорджиньо (   75') Месси Лионель Мбаппе Килиан Неймар   68' (Рико Серхио (   68')
Запасные: Эррера Андер Икарди Мауро Мендеш Нуну Эбимбе Эрик Ди Мария Анхель Дагба Колин
Лафон Альбан Коршья Себастьен   42' (Аппиа Деннис (   42') Кастеллетто Жан-Шарль Жиротто Андрей Фабио да Сильва   58' (Мерлин Квентин (   58') Мутуссами Самуэль   77' (Жеббель Виллем (   77') Чиривелья Педро   40' Коко Маркус   77' (Сиприен Вилан (   77') Блас Людовик   83' Коло-Муани Рандаль Кулибали Калифа   58' (Букари Осман (   58')
Запасные: Манвелян Гор Петрич Денис Траоре Шарль М'Бемба Яннис
20 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нант
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Gresnik
20 Ноября 2021 в 22:45
обгадился гномик..ухахахаха...1 гол за пол года считай...пора ему на пенсию в катар
Alex1972
20 Ноября 2021 в 21:25
И не засучив рукава... Хе-хе..
Vova52
20 Ноября 2021 в 21:04
Led tronulsia...
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окончен ПСЖ 3:1 Нант
20.11  23:00 Ренн ... Монпелье 1.59 4.5 5.4
21.11  15:00 Брест ... Ланс 2.95 3.65 2.34
21.11  17:00 Страсбург ... Реймс 1.96 3.5 4.1
21.11  17:00 Метц ... Бордо 2.32 3.45 3.1
21.11  17:00 Анже ... Лорьян 1.84 3.7 4.4
21.11  17:00 Труа ... Сент-Этьен 2.5 3.6 2.75
21.11  19:00 Клермон ... Ницца 2.8 3.7 2.43
21.11  22:45 Лион ... Марсель 1.8 4.1 4.2
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Сегодня, 20 Ноября
22:12 · Франция. Лига 1
​Месси прокомментировал свой первый гол в Лиге 1
20:55 · Франция. Лига 1
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