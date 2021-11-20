​Дебютный гол Месси в Лиге 1 помог «ПСЖ» обыграть «Нант» в меньшинстве

В субботу вечером «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции принимал «Нант». Команда Маурисио Почеттино быстро открыла счёт усилиями Килиана Мбаппе, после чего счёт очень долго не менялся. На 76-й минуте гости смогли сравнять количество единиц на табло «Парк де Пренс». Хозяева к тому моменту находились в меньшинстве – вратарь Кейлор Навас был удалён за фол последней надежды. Пришлось Почеттино в срочном порядке выпускать на поле Серхио Рико, жертвуя Неймаром.
Казалось, «ПСЖ» потеряет очки, но на 82-й минуте лидеру Лиги 1 помог автогол, а затем Лионель Месси забил свой первый гол в чемпионате Франции после летнего перехода. Итоговый счёт – 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан 2'
|76' Коло-Муани Рандаль (1:1)
|(2:1) Аппиа Деннис 82'
|(3:1) Месси Лионель 87'
Навас Кейлор • 65'Хакими Ашраф • Керер Тило • Диалло Абду • Бернат Хуан • Гуэйе Идрисса • Паредес Леандро 89' ( Данилу Перейра ( 89') • Верратти Марко 71' 75' ( Вейналдум Джорджиньо ( 75') • Месси Лионель • Мбаппе Килиан • Неймар 68' ( Рико Серхио ( 68')
Запасные: Эррера Андер • Икарди Мауро • Мендеш Нуну • Эбимбе Эрик • Ди Мария Анхель • Дагба Колин
Лафон Альбан • Коршья Себастьен 42' ( Аппиа Деннис ( 42') • Кастеллетто Жан-Шарль • Жиротто Андрей • Фабио да Сильва 58' ( Мерлин Квентин ( 58') • Мутуссами Самуэль 77' ( Жеббель Виллем ( 77') • Чиривелья Педро • 40'Коко Маркус 77' ( Сиприен Вилан ( 77') • Блас Людовик • 83'Коло-Муани Рандаль • Кулибали Калифа 58' ( Букари Осман ( 58')
Запасные: Манвелян Гор • Петрич Денис • Траоре Шарль • М'Бемба Яннис
20 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).