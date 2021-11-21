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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «Не думаю, что Месси беспокоила голевая засуха»

21 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать
ПСЖ
3:1
Нант
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Нантом» в рамках французского чемпионата. Наставник похвалил своих подопечных за проявленный характер после удаления Кейлора Наваса, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге чемпионов.

«Я всегда говорил, что мы будем выступать лучше, когда наша звездная линия нападения наладит связи между собой на футбольном поле. Как итог, мы создали много моментов и могли забивать больше мячей в первом тайме. Надеемся удержать уровень и в противостоянии с «Манчестер Сити». Долгожданный гол Лионеля Месси? Не думаю, что его сильно беспокоила голевая засуха. Он – профессионал, поэтому знает, как справляться с трудными и неудачными отрезками», - цитирует аргентинского специалиста издание L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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