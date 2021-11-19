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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе стал крёстным отцом для двух детёнышей панды во французском зоопарке

19 Ноября 2021 • 12:09 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.27 6.00 10.50
20.11 19:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поучаствовал в благотворительной акции, став крестным отцом для двух детёнышей панды во французском зоопарке. Вместе с олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду, Чжан Цзяци, футболист поприсутствовал на специальной церемонии, на которой были обнародованы имена новорожденных панд редкого вида.  

Всего на свете осталось 2000 животных этого вида, но они до сих пор не зачислены в Красную книгу. Таким образом, Мбаппе стал представителем программы по защите природы.

«Это большая гордость для меня. Просто увидеть этих панд вживую – это честь», - прокомментировал француз в интервью BBC Newsround.

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе
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