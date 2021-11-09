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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе предпочитает играть под руководством Клоппа, а не Анчелотти слухи

09 Ноября 2021 • 23:52 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.20 6.85 14.00
20.11 19:00

Несмотря на то, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе мечтает в ближайшем будущем перебраться в стан «Реала», для полной комфортности пребывания в Мадриде ему не хватает смены главного тренера команды.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun со ссылкой на близкие к французскому клубу источники, игрока не привлекает возможность работать под руководством Карло Анчелотти. Своему окружению он сказал, что считает наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа куда более успешным и харизматичным специалистом.

Впрочем, пока неизвестно, повлияет ли это на переход Мбаппе в «Реал». Стоит также добавить, что «ПСЖ» зимой снова попробует переподписать со своим лидером контракт, чтобы не отпускать его бесплатно летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Юрген Клопп Килиан Мбаппе
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