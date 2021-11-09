Несмотря на то, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе мечтает в ближайшем будущем перебраться в стан «Реала», для полной комфортности пребывания в Мадриде ему не хватает смены главного тренера команды.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun со ссылкой на близкие к французскому клубу источники, игрока не привлекает возможность работать под руководством Карло Анчелотти. Своему окружению он сказал, что считает наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа куда более успешным и харизматичным специалистом.

Впрочем, пока неизвестно, повлияет ли это на переход Мбаппе в «Реал». Стоит также добавить, что «ПСЖ» зимой снова попробует переподписать со своим лидером контракт, чтобы не отпускать его бесплатно летом.