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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси вернулся в заявку «ПСЖ»

20 Ноября 2021 • 13:25 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Нант
1.23 6.50 12.00
Через 3 ч. 22 мин.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси может помочь «ПСЖ» в предстоящем поединке чемпионата Франции против «Нанта». 34-летний нападающий включен в заявку на игру, рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что футболист пропустил несколько матчей парижского гранда из-за повреждения. При этом Месси с травмой отправился в сборную Аргентины на поединки квалификации чемпионата мира-2022, чем привел в ярость руководство клуба.

В нынешнем сезоне Лионель принял участие в восьми поединках за новую команду. На его счету всего три результативных удара.

Матч «ПСЖ» - «Нант» пройдет 20 ноября, начало – 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
20 Ноября 2021 в 14:33
Держу пари: карлику скоро снова занедужится-занеможится. Гномик очень нежный, нельзя ему этот мяч пинать. А вот ЗМ малышу надо дать всенепременно. А то совсем разболеется.
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20.11  19:00 ПСЖ ... Нант 1.12 9.6 22
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