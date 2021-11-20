Месси вернулся в заявку «ПСЖ»

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси может помочь «ПСЖ» в предстоящем поединке чемпионата Франции против «Нанта». 34-летний нападающий включен в заявку на игру, рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что футболист пропустил несколько матчей парижского гранда из-за повреждения. При этом Месси с травмой отправился в сборную Аргентины на поединки квалификации чемпионата мира-2022, чем привел в ярость руководство клуба.

В нынешнем сезоне Лионель принял участие в восьми поединках за новую команду. На его счету всего три результативных удара.

Матч «ПСЖ» - «Нант» пройдет 20 ноября, начало – 19:00 мск.