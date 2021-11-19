Неймара раскритиковали за вечеринку в день матча с Аргентиной – он пропускал игру из-за повреждения

Вингер «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар снова попал в неприятную ситуацию, спровоцировав негодование со стороны общественности. Футболист пропустил последний поединок своей национальной команды с Аргентиной из-за повреждения, но ночью в день матча был замечен в одном из клубов Сан-Паулу.

Фотографии с вечеринки были обнародованы во время эфира местного спортивного шоу «Os donos da bola», а ведущий телепрограммы обратился к игроку.

«С болью в мышцах можно играть. Но с болью в мышцах люди не могут так двигаться в танце, как это делал Неймар», - заявил журналист. Отметим, что отсутствие одного из лидеров сборной объяснялось нежеланием рисковать его здоровьем в преддверии важных для «ПСЖ» матчей в Лиге чемпионов.