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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймара раскритиковали за вечеринку в день матча с Аргентиной – он пропускал игру из-за повреждения

19 Ноября 2021 • 09:19 Комментировать
ПСЖ
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20.11 19:00

Вингер «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар снова попал в неприятную ситуацию, спровоцировав негодование со стороны общественности. Футболист пропустил последний поединок своей национальной команды с Аргентиной из-за повреждения, но ночью в день матча был замечен в одном из клубов Сан-Паулу.

Фотографии с вечеринки были обнародованы во время эфира местного спортивного шоу «Os donos da bola», а ведущий телепрограммы обратился к игроку.

«С болью в мышцах можно играть. Но с болью в мышцах люди не могут так двигаться в танце, как это делал Неймар», - заявил журналист. Отметим, что отсутствие одного из лидеров сборной объяснялось нежеланием рисковать его здоровьем в преддверии важных для «ПСЖ» матчей в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
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