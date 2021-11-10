Источник: Рамос подружился практически со всеми игроками «ПСЖ», но их отношения с Месси до сих пор натянутые

Французские СМИ поделились новыми деталями неприятной ситуации, которая прослеживается в раздевалке «ПСЖ». Помимо того, что коллектив поделился на два лагеря из-за языкового барьера, между собой наладить отношения до сих пор не смогли летние звездные новички команды, Серхио Рамос и Лионель Месси.

Согласно информации, предоставленной авторитетным изданием L’Equipe, испанец сумел быстро подружиться практически со всеми футболистами «ПСЖ», но вот с Лео у них все еще сохранилась обоюдная неприязнь.

Источник уверяет, что это стало следствием десятилетнего противостояния в «эль классико», где Рамос и Месси были чуть ли не главными врагами как на футбольном поле, так и за его пределами.