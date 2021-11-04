В «ПСЖ» недовольны, что Месси и Почеттино мало говорят на французском языке

Как оказалось, представители менеджмента «ПСЖ» недовольны тем, что внутри парижского коллектива практически не используется французский язык. Главный тренер Маурисио Почеттино и ведущие игроки, среди которых летний звездный новичок Лионель Месси, говорят на испанском не только на различных интервью, но и в раздевалке.

Таким образом, руководство обеспокоено, что это может негативно повлиять как на репутацию клуба в стране, так и на развитие молодых местных футболистов, сообщает издание Marca.

Также в «ПСЖ» опасаются, что команда в скором времени может поделиться на два лагеря из-за языкового барьера, что негативно отобразится на их выступлениях.

Отмечается, что Месси не горит желанием усердно учить французский, предпочитая вовсе не использовать его в общении.