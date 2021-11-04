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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» недовольны, что Месси и Почеттино мало говорят на французском языке

04 Ноября 2021 • 20:07 Комментировать (3)
Бордо
...
ПСЖ
9.50 5.30 1.32
06.11 23:00

Как оказалось, представители менеджмента «ПСЖ» недовольны тем, что внутри парижского коллектива практически не используется французский язык. Главный тренер Маурисио Почеттино и ведущие игроки, среди которых летний звездный новичок Лионель Месси, говорят на испанском не только на различных интервью, но и в раздевалке.

Таким образом, руководство обеспокоено, что это может негативно повлиять как на репутацию клуба в стране, так и на развитие молодых местных футболистов, сообщает издание Marca.

Также в «ПСЖ» опасаются, что команда в скором времени может поделиться на два лагеря из-за языкового барьера, что негативно отобразится на их выступлениях.

 Отмечается, что Месси не горит желанием усердно учить французский, предпочитая вовсе не использовать его в общении.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Slain
04 Ноября 2021 в 20:26
А чего они ждали-то, это редкость чтобы латинос знал больше одного языка.
ингерман
04 Ноября 2021 в 20:13
мисье же не манж па сиз жюр.. главное жалосливо - народу эта нравица.. )))
K.karitch
04 Ноября 2021 в 20:22
Гному приходится лягушек жрать.
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