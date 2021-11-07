«ПСЖ» разобрался с «Бордо» благодаря дублю Неймара

«ПСЖ» укрепил свои позиции в турнирной таблице Лиги 1, сумев на выезде разобраться с «Бордо». Лидер чемпионата усложнил себе жизнь в концовке встречи, пропустив два мяча, но в конечном итоге не позволил сопернику отыграться.
Дублем в составе парижан отличился Неймар. Еще один гол на счету Килиана Мбаппе, который при этом дважды ассистировал бразильцу в первом тайме.
Протокол игры
|26' Неймар (0:1)
|43' Неймар (0:2)
|63' Мбаппе Килиан (0:3)
|(1:3) Элис Альберт 78'
Костиль Бенуа • Кватенг Энок • Грегерсен Стиан • Косельни Лоран • Мангаш Рикарду 68' ( Ньянг М'Байе ( 68' ) • 88'Пембеле Тимоте 28' 46' ( Менса Гидеон ( 46') • Онана Жан 86' ( Франсержио Родригес ( 86') • Отавио II 68' ( Уден Реми ( 68') • Дилросун Джавайро 79' ( Бриан Джимми ( 79') • Адли Ясин • Элис Альберт
Запасные: Пуссен Гаэтан • Медиуб Абдель • Калу Самуэль • Мара Секу
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • Маркиньос Маркос • Керер Тило • Бернат Хуан 64' ( Мендеш Нуну ( 64') • Эбимбе Эрик 75' ( Гуэйе Идрисса ( 75') • Эррера Андер • Вейналдум Джорджиньо • Дракслер Юлиан 75' ( Данилу Перейра ( 75') • Мбаппе Килиан 74' 87' ( Икарди Мауро ( 87') • Неймар
Запасные: Битшиабу Эль-Шадай • Гарби Исмаэль • Ди Мария Анхель • Дагба Колин • Доннарумма Джанлуиджи
06 ноября. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).