«ПСЖ» разобрался с «Бордо» благодаря дублю Неймара

«ПСЖ» укрепил свои позиции в турнирной таблице Лиги 1, сумев на выезде разобраться с «Бордо». Лидер чемпионата усложнил себе жизнь в концовке встречи, пропустив два мяча, но в конечном итоге не позволил сопернику отыграться.

Дублем в составе парижан отличился Неймар. Еще один гол на счету Килиана Мбаппе, который при этом дважды ассистировал бразильцу в первом тайме.