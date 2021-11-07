Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 343 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» разобрался с «Бордо» благодаря дублю Неймара

07 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать
Бордо
2:3
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» укрепил свои позиции в турнирной таблице Лиги 1, сумев на выезде разобраться с «Бордо». Лидер чемпионата усложнил себе жизнь в концовке встречи, пропустив два мяча, но в конечном итоге не позволил сопернику отыграться.

Дублем в составе парижан отличился Неймар. Еще один гол на счету Килиана Мбаппе, который при этом дважды ассистировал бразильцу в первом тайме.

 

Протокол игры  
Бордо 1:3 ПСЖ
  26' Неймар (0:1)
  43' Неймар (0:2)
  63' Мбаппе Килиан (0:3)
(1:3) Элис Альберт 78'  
Костиль Бенуа Кватенг Энок Грегерсен Стиан Косельни Лоран Мангаш Рикарду   68' (Ньянг М'Байе (   68'   88') Пембеле Тимоте   28'   46' (Менса Гидеон (   46') Онана Жан   86' (Франсержио Родригес (   86') Отавио II   68' (Уден Реми (   68') Дилросун Джавайро   79' (Бриан Джимми (   79') Адли Ясин Элис Альберт
Запасные: Пуссен Гаэтан Медиуб Абдель Калу Самуэль Мара Секу
Навас Кейлор Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Керер Тило Бернат Хуан   64' (Мендеш Нуну (   64') Эбимбе Эрик   75' (Гуэйе Идрисса (   75') Эррера Андер Вейналдум Джорджиньо Дракслер Юлиан   75' (Данилу Перейра (   75') Мбаппе Килиан   74'   87' (Икарди Мауро (   87') Неймар
Запасные: Битшиабу Эль-Шадай Гарби Исмаэль Ди Мария Анхель Дагба Колин Доннарумма Джанлуиджи
06 ноября. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лилль 1:1 Анже
окончен Бордо 2:3 ПСЖ
07.11  15:00 Марсель ... Метц 1.42 4.9 7.4
07.11  17:00 Реймс ... Монако 4.2 3.6 1.92
07.11  17:00 Лорьян ... Брест 2.1 3.45 3.65
07.11  17:00 Сент-Этьен ... Клермон 2.55 3.3 2.9
07.11  17:00 Нант ... Страсбург 2.28 3.35 3.3
07.11  19:00 Ницца ... Монпелье 1.68 4.2 4.8
07.11  22:45 Ренн ... Лион 3.1 3.5 2.32
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
00:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» разобрался с «Бордо» благодаря дублю Неймара
00:06 · Франция. Лига 1
Неймар прервал свою безрезультативную серию из шести матчей в Лиге 1
06 Ноября
22:32 · Франция. Лига 1
«Бордо» - «ПСЖ» - 2:3 (закончен)
21:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» не удержал победу в матче с «Анже»
15:20 · Франция. Лига 1
Месси пропустит очередной матч «ПСЖ»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»
00:59 · Франция. Лига 1
Организаторы «Золотого мяча» опровергли информацию, что награда достанется Месси 3
00:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» достаточно быстро разгромил «Труа»
05 Ноября
19:53 · Россия. Премьер-лига
«Лион» зимой предпримет ещё одну попытку приобрести Азмуна слухи
16:40 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» обнародовал свежую информацию о состоянии Месси и Рамоса
09:04 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на звезду «Реала» 2
04 Ноября
22:22 · Франция. Лига 1
Кимпембе не поехал в расположение сборной Франции из-за травмы
21:24 · Франция. Лига 1
Чтобы расстаться с Серхио Рамосом, «ПСЖ» придётся выплатить игроку 25 миллионов евро 2
20:07 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» недовольны, что Месси и Почеттино мало говорят на французском языке 4
17:53 · Франция. Лига 1
​Месси заметили в Мадриде 5
Все новости
Рекомендуем