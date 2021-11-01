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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович рассказал, чего не хватает Мбаппе

01 Ноября 2021 • 20:56 Комментировать
Бордо
...
ПСЖ
11.00 6.20 1.25
06.11 23:00

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что ему нравится стиль игры лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Однако, швед обратил свое внимание на недостатки молодого французского футболиста.

По мнению Златана, Мбаппе хочет всегда находится в комфортных условиях, что мешает ему сконцентрироваться непосредственно на игре. «Он недостаточно мучает себя. Чтобы стать сильным – надо страдать, а Килиан постоянно на что-то жалуется. Если он пройдет какой-то из трудных этапов, но для него покажутся пустяком мелкие проблемы», - цитирует Ибрагимовича ESPN.

Также 40-летний нападающий «Милана» дал совет публике – швед призвал окружать себя теми людьми, которые не стесняются прямо и честно критиковать друг друга.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе
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