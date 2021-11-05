​«ПСЖ» обнародовал свежую информацию о состоянии Месси и Рамоса

На страницах официального сайта «ПСЖ» была опубликована информация о состоянии футболистов, у которых имеются проблемы со здоровьем.

Так, Лионель Месси продолжает лечение от боли в колене и подколенном сухожилии. Леонардо Паредес продолжает реабилитацию и работает на поле индивидуально. Марко Верратти продолжает лечиться и вернётся к тренировкам после паузы на матчи сборных.

Рафинья получил пять дней на лечение боли в правом бедре, а Преснел Кимпембе будет проходить десятидневный курс лечения из-за проблем с подколенным сухожилием.

Серхио Рамос вернётся в общую группу на следующей неделе.