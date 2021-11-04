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Чемпионат Франции. 1 лига

Кимпембе не поехал в расположение сборной Франции из-за травмы

04 Ноября 2021 • 22:22 Комментировать
Бордо
...
ПСЖ
9.50 5.30 1.32
06.11 23:00

Накануне поединка против «Бордо» в чемпионате Франции, «ПСЖ» сообщил о травме своего основного центрального защитника Преснела Кимпембе. Клуб заявил, что француз пропустит как минимум 10 дней, в течение которых будет находится под тщательным присмотром врачей.

Отмечается, что игрока беспокоят резкие боли в районе подколенного сухожилия. Из-за этого Кимпембе также не был вызван Дидье Дешамом на предстоящие матчи сборной Франции в рамках квалификации на мундиаль.

Стоит добавить, что теперь главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино предстоит искать решение кадровых проблем команды в обороне, ведь до сих пор не сумел полностью восстановиться другой защитник, Серхио Рамос.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Преснел Кимпембе
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