Чтобы расстаться с Серхио Рамосом, «ПСЖ» придётся выплатить игроку 25 миллионов евро

На двое уже месяц ноябрь, а защитник Серхио Рамос пока так и не дебютировал за «ПСЖ» из-за проблем со здоровьем, хотя по предварительным данным испанец должен был вернутся на футбольное поле еще в начале осени.

Как следствие, различные французские издания начали говорить о том, что парижский клуб раздумывает над расторжением контракта с бывшим футболистом «Реала». Журналисты FourFourTwo в свою очередь разузнали, сколько «ПСЖ» будет стоить подобная роскошь, если слухи в конечном итоге окажутся правдой.

Согласно источнику, в соглашении Рамоса прописана сумма неустойки в размере 25 миллионов евро, если клуб захочет разорвать с ним трудовой договор в одностороннем порядке.