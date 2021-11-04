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Чемпионат Франции. 1 лига

Чтобы расстаться с Серхио Рамосом, «ПСЖ» придётся выплатить игроку 25 миллионов евро

04 Ноября 2021 • 21:24 Комментировать
Бордо
...
ПСЖ
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06.11 23:00

На двое уже месяц ноябрь, а защитник Серхио Рамос пока так и не дебютировал за «ПСЖ» из-за проблем со здоровьем, хотя по предварительным данным испанец должен был вернутся на футбольное поле еще в начале осени.

Как следствие, различные французские издания начали говорить о том, что парижский клуб раздумывает над расторжением контракта с бывшим футболистом «Реала». Журналисты FourFourTwo в свою очередь разузнали, сколько «ПСЖ» будет стоить подобная роскошь, если слухи в конечном итоге окажутся правдой.

Согласно источнику, в соглашении Рамоса прописана сумма неустойки в размере 25 миллионов евро, если клуб захочет разорвать с ним трудовой договор в одностороннем порядке.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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