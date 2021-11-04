Месси, Мбаппе, Неймар: Кто реально лучший сейчас в «ПСЖ»

«ПСЖ» летом подписал Лионеля Месси и удержал Килиана Мбаппе, создав довольно устрашающее по именам атакующее трио. Тем не менее им сложно быть на равных, кто-то должен быть лидером. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто именно.

Трио Месси – Мбаппе – Неймар многие пытаются сравнивать по грозной силе с атакой «Барселоны» Месси – Суарес – Неймар. Благо двое значатся и там, и там. Однако, несмотря на внешнее сходство, разница колоссальна. В эпоху каталонского клуба все понимали, что это трио, но главным действующим лицом был аргентинец. Бомбардир Суарес, перейдя из «Ливерпуля», не гнушался играть в подыгрыше. Да и перспективный Неймар тоже готов был играть в команде.

Уникальность того трио состояла в том, что хотя каждый был звездой топ-уровня, они готовы были приносить в жертву личные достижения ради команды. При этом и Суарес, и Неймар не тянули одеяло на себя, не пытались свергнуть «короля» Месси, а стали ему настоящими партнёрами. Отчасти именно это и разрушило атакующую троицу. Неймар всё же захотел быть примой и ушёл из тени Месси в «ПСЖ».

Нынешнее атакующее трио парижан Месси – Мбаппе – Неймар, конечно, отличается по своему статусу от барселонского. Бразилец ведь так и не стал в столице Франции главным героем. Хотя Неймар пришёл вместе с Мбаппе, но за «ПСЖ» южноамериканец сыграл меньше матчей, чем его более юный партнёр. Естественно, это сказалось и на статистике. Мбаппе забил намного больше Неймара. Но дело даже не в этом. По ощущениям за эти годы вклад Мбаппе даже в каждую отдельную игру выглядит более весомым.

Неудивительно, что на переход Месси они и отреагировали по-разному. Неймар уже не не стремится стать примой, он уже не претендует на «Золотой мяч». Для него приход Месси стал воссоединением с другом, появлением нового сильного партнёра. Поэтому Неймар приветствовал подписание аргентинца. Для Мбаппе же приход Месси выглядел как опасность потерять свой статус главной звезды «ПСЖ». Вероятно, в этом причина того, что француз потребовал трансфера и не хочет продлевать контракт, который истекает будущим летом.

Сейчас Мбаппе остается главной примой атаки «ПСЖ». Месси не может адаптироваться к новой команде, к новому городу, новому чемпионату. Аргентинец до сих пор в Лиге 1 не забил ни одного гола, а ведь все ждали, что уж тут он будет пачками класть всяким «Брестам» и «Анже». Неймар играет в расслабленном стиле, забив пока однажды. Правда, на его счету хотя бы несколько результативных передач, но всё равно маловато будет. Мбаппе же в одиночку и забил больше, и ассистировал чаще, чем южноамериканцы вместе взятые.

Мбаппе доказывает, что он лучший игрок «ПСЖ», и Неймар с Месси должны заниматься тем, чтобы помогать французу приносить результат. По этой причине даже тревожно становится за парижан в перспективе следующего сезона. Если Мбаппе не удастся уговорить продлить контракт, то у клуба могут быть серьёзные проблемы в атаке. Как это странно ни звучит, но Месси и Неймар как-то не слишком тянут. Первый будто в депрессии, а второй уже просто расслаблен. Если это не изменится, то толку не будет.

Голодный же Мбаппе сейчас в любой команде готов рвать и метать. Он мечтает о победе в Лиге чемпионов, он хочет завоевать «Золотой мяч». Мбаппе – это словно молодой принц, который отправляет короля на покой и берет всё в свои руки.

Андрей Центров