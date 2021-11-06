Месси пропустит очередной матч «ПСЖ»

Стала известна заявка «ПСЖ» на предстоящий матч 13-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте парижского гранда.

Стоит отметить, что в заявочный лист не был включен звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который продолжает восстановление после травмы колена.

Поединок между «Бордо» и «ПСЖ» пройдет сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что по итогам 12 туров подопечные Маурисио Почеттино уверенно лидируют в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на семь баллов. «Бордо» занимает лишь 16 место.