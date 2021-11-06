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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси пропустит очередной матч «ПСЖ»

06 Ноября 2021 • 15:20 Комментировать
Бордо
...
ПСЖ
8.00 5.90 1.32
Через 7 ч. 8 мин.

Стала известна заявка «ПСЖ» на предстоящий матч 13-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте парижского гранда.

Стоит отметить, что в заявочный лист не был включен звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который продолжает восстановление после травмы колена.

Поединок между «Бордо» и «ПСЖ» пройдет сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что по итогам 12 туров подопечные Маурисио Почеттино уверенно лидируют в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на семь баллов. «Бордо» занимает лишь 16 место.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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06.11  19:00 Лилль ... Анже 1.85 3.65 4.4
06.11  23:00 Бордо ... ПСЖ 9.4 6.2 1.29
07.11  15:00 Марсель ... Метц 1.42 4.9 7.4
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