В «ПСЖ» отреагировали на информацию о возможном расторжении контракта клуба с Рамосом

Французский «ПСЖ» отреагировал на появившуюся в прессе информацию о том, что парижане намерены расторгнуть контракт с Серхио Рамосом, который перебрался на «Парк де Пренс» минувшим летом в качестве свободного агента, но из-за постоянных травм всё ещё не сыграл ни одного матча.

Испанская пресса, сообщающая о возможном расторжении контракта с Серхио, играет в игры. Мы знали, что у Рамоса есть проблемы со здоровьем перед подписанием контракта – заявил в интервью Football-Espana спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

Действующее соглашение «ПСЖ» с 35-летним Серхио Рамосом рассчитано до лета 2023 года.