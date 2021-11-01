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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» отреагировали на информацию о возможном расторжении контракта клуба с Рамосом

01 Ноября 2021 • 16:10 Комментировать
Бордо
...
ПСЖ
11.00 6.20 1.25
06.11 23:00

Французский «ПСЖ» отреагировал на появившуюся в прессе информацию о том, что парижане намерены расторгнуть контракт с Серхио Рамосом, который перебрался на «Парк де Пренс» минувшим летом в качестве свободного агента, но из-за постоянных травм всё ещё не сыграл ни одного матча.

Испанская пресса, сообщающая о возможном расторжении контракта с Серхио, играет в игры. Мы знали, что у Рамоса есть проблемы со здоровьем перед подписанием контракта – заявил в интервью Football-Espana спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

Действующее соглашение «ПСЖ» с 35-летним Серхио Рамосом рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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