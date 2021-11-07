Неймар достиг отметки в 400 голов за карьеру

Во вчерашнем поединке чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на выезде встречался с «Бордо». Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали победу со счетом 3:2. Два гола в составе парижского коллектива забил бразильский форвард Неймар.

Стоит отметить, что эти мячи стали для 29-летнего нападающего 400-м и 401-м за карьеру, сообщает ESPN Stats.

В составе французского клуба Неймар наколотил 90 голов. Он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

В сезоне-2021/2022 чемпионата Франции бразилец забил три гола и сделал три результативные передачи в восьми встречах.